المغرب.. انهالوا على مرافقها بالطعن وتناوبوا على اغتصابها

تبحث الشرطة المغربية عن متورط في جريمة اغتصاب مروعة عقب تمكنها من إلقاء القبض على متورطين آخرين.

وأقدم 3 أشخاص على اختطاف سيدة في الأربعين من عمرها والتناوب على اغتصابها بوحشية في صباح يوم الأحد في منطقة الحي الحسني في الدار البيضاء.

وفي التفاصيل، اعترض المشتبه بهم طريق الضحية أثناء خروجها من العمل في الساعة الثالثة من فجر الأحد، حيث كانت برفقة زميل لها، وقاموا باختطافها بالقوة بعد طعن مرافقها بأسلحة بيضاء في ظهره ليسقط مضرجا بدمائه، بحسب موقع “اليوم 24” الاخباري.

وتشهد المملكة المغربية ارتفاعا في عدد حالات الاغتصاب، حيث ألقت الشرطة القبض على 5 فتية منتصف هذا الشهر، بعد اختطافهم تلميذة قاصرا وتركها داخل مغارة بعد اغتصابها، كما أحالت النيابة في هذا الشهر أيضا 4 فتية استدرجوا فتاة قاصرا واغتصبوها.