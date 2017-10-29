سبعيني مصري يدفع حياته ثمنًا لـ”لعب الأطفال”

دفع سبعيني مصري حياته ثمناً للعب ولهو أحفاده في الشارع، بعد مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته تطورت إلى جريمة قتل.

وتلقى مركز “شبراخيت” بمحافظة البحيرة، أمس السبت، بلاغًا بجريمة القتل، حيث حرر “ي.ع” البالغ من العمر 67 عامًا، محضرًا رسميًا يفيد بوفاة شقيقه “ح.ع” 72 عاما على يد أبناء عمه الثلاثة، مشيرًا إلى قيامهم بالاعتداء عليه ضربًا بالعصي حتى سقط جثة هامدة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الواقعة، حيث تم القبض على المتهمين الثلاثة “ر.أ” و”ج.أ” و”ع.أ”، للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة، حيث أكدت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين أحد المتهمين والمجني عليه بسبب قيام أطفال الأسرتين باللعب في الشارع، وتطور الأمر بينهما إلى قتل المجنى عليه.

وقررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس المتهمين على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات معهم، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.