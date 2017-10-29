سيدة عربية تغافل حماتها وتقتلها أثناء نومها

قررت النيابة العامة في مصر حبس ربة منزل في بداية العقد الرابع من عمرها، بعد الاستماع لأقوالها الأولية في جريمة القتل التي ارتكبتها ضد والدة زوجها “حماتها”، إذ انتظرت نومها لتنفذ الجريمة دون مقاومة.

وشهدت محافظة البحيرة، السبت، مقتل سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، طعنًا بالسكين، إذ فوجئت أسرتها بجثتها غارقة في الدماء، ومن ثم إبلاغ رجال الأمن والبحث الجنائي بالواقعة للوقوف على تفاصيلها.

وتبين من المعاينة وجمع المعلومات أن زوجة ابنها (32) عامًا قامت بقتلها بسكين بسبب تدخل المجني عليها في حياتها الزوجية ومعيشتها بينها وبين نجلها، ونشبت خلافات بينهما أكثر من مرة بسبب هذا الأمر.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة، إذ أكدت أنها عانت على مدار الفترة الماضية من تدخل حماتها في حياتها الزوجية، وتأليب زوجها عليها، ومن ثم تسبب المجني عليها في اعتداء زوجها عليها أكثر من مرة.

وأحيلت المتهمة للنيابة لسماع أقوالها في القضية، بعد التصريح بدفن جثة المجني عليها عقب انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير الصفة التشريحية.