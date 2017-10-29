قائمة اتهام هارفي واينستين تطول.. الممثلة انابيلا شورا: اغتصبني في شقتي

اتهمت الممثلة الأمريكية انابيلا شورا عبر مجلة “نيويوركر” هارفي واينستين باغتصابها، لتطول بذلك قائمة الاتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسيين، التي توجهها أكثر من خمسين امرأة للمنتج الهوليوودي النافذ سابقا.

ويعود الحادث إلى مطلع التسعينيات، بعد سهرة في نيويورك حسب ما قالت الممثلة البالغة 57 عاما، التي رشحت للفوز بجائزة ايمي لدورها في مسلسل “ذي سوبرانوز” التلفزيوني، وأضافت شورا، أن التحرش الجنسي دام بعد ذلك سنوات عدة، وقد خلّف هذا الأمر صدمة في نفسها؛ إذ لا تزال تنام مع عصا بيسبول بجوار سريرها.

وأوضحت انابيلا شورا، أن المنتج الذي كان لا يزال مالكا لاستوديوهات “ميراماكس” أوصلها إلى منزلها وعاد بعد دقائق يطرق بابها، وفتحت الباب قليلا فاقتحمه المنتج “كما لو كان المنزل منزله وبدأ يخلع قميصه”.

وأكدت الممثلة أنها قالت لواينستين الذي كان منتجها في ذلك الحين “ارحل، أخرج من شقتي”، لكنه “دفعني الى السرير واستلقى علي، ضربته وصرخت”، مشيرة الى أن هارفي واينستين ثبت يديها فوق رأسها واغتصبها، قبل أن يحاول أن يرغمها على مداعبته فمويا.

وروت “قاومت إلا أن قوتي تلاشت، وفي الليالي التالية عجزت عن النوم؛ جمعت أثاث الشقة أمام الباب كما في الأفلام؛ شعرت بالعار الشديد”، مشيرة إلى أنها عانت بعد ذلك من الاكتئاب، وتوقفت عن العمل “لسنوات عدة”.

وتتهم أكثر من خمسين امرأة من بينهن الممثلتان غوينيث بالترو، وأنجلينا جولي، فضلا عن نساء غير مشهورات، واينستين الفائز ببضع جوائز أوسكار، بالتحرش والاعتداء الجنسيين، والاغتصاب.

وقالت الممثلة داريل هانا بطلة فيلم “سبلاش” “و”كيل بيل : فوليوم 1″، في المقال نفسه، إنها تعرضت مرات عدة للتحرش من قبل واينستين في مطلع الألفية… وقالت إن “المخرج دخل إلى غرفتها في الفندق مثل “ثور هائج” في إحدى الأمسيات، قبل أن يسألها لاحقا إن كان يستطيع مداعبة نهديها”.

وأكدت الممثلة أنها بعدما رفضت محاولته هذه تأثرت مسيرتها الفنية فورا.

وتطال تحقيقات عدة المنتج البالغ 65 عاما في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ينفي أن يكون أقام أي علاقة جنسية دون موافقة الطرف الآخر.