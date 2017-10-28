اعتقال ضابط مصري يساعد تجار مخدرات على ترويج الهيروين

ألقى عناصر من إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، القبض على ضابط شرطة برتبة رائد، إضافة إلى اثنين من تجار المخدرات بحوزتهم 150 جراماً من الهيروين بمنطقة الهرم.

وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام الضابط بتسهيل ترويج مخدر الهيروين لتجار المخدرات في محافظتي القاهرة والجيزة والمناطق المجاورة، حيث تم التأكد من المعلومات ومراقبة نشاط الضابط من خلال التحريات السرية.

وبإعداد كمين أمني، تم ضبط الضابط أثناء استقلاله سيارة مع تجار المخدرات، وبتفتيش الضابط تم العثور داخل سيارته على قرابة 150 جراماً من الهيروين، إضافة إلى بعض المواد والعقاقير المخدرة.

ومن المقرر أن يمثل ضابط الشرطة وتاجرا المخدرات أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم بشأن الواقعة.