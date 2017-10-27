مبتزون عرب يستدرجون ضحاياهم في الكويت بمقاطع إباحية ويهددونهم بـ”فضحهم” 

تقدم عدد من المواطنين في الكويت إلى إدارة الجرائم الإلكترونية بشكاوى تعلقت بتعرضهم للابتزاز، حيث لفتت الإدارة إلى أن هذه القضايا معقدة جدًا كونها من الجرائم العابرة للقارات.

وأطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية مبتزين عربًا، مبينة أن هؤلاء المبتزين قد يكونون رجالًا أو نساء، ويستدرجون الأشخاص إلى أفعال مخلة ،ومن ثم يقومون في مرحلة لاحقة بتخييرهم بين دفع مبالغ مالية كبيرة أو نشر مقاطعهم عبر مواقع التواصل، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

وكشف المصدر أنه “تمت ملاحظة دولتين يعمل أغلب المبتزين منها، وسبق أن حذرت منهم إلا أن غالبًا ما تم تجاهل هذه التحذيرات” دون ذكر الدولتين.

وأكد المصدر أن المبتزين “يعملون بجرأة كبيرة ،ولا يبالون بإمكانية تصويرهم من قبل الطرف الآخر”.