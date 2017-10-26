الإعدام لسائق مصري قتل زوجته وابنتها وشوّه جثتيهما

أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أوراق سائق إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي، تمهيدًا لإعدامه بعد إدانته بقتل زوجته وابنتها، وتشويه جثتيهما وإلقائهما على قارعة الطريق قبل أعوام.

وصدر حكم الإعدام من محكمة جنايات السويس على المتهم بعد حوالي 3 أعوام من بدء محاكمته بعد العثور على جثتي الأم (45 عاماً)، وابنتها (20 عاماً) على طريق العين السخنة، وتعرضهما للتشويه بالضرب المبرح، وتهشيم رأسيهما لإخفاء هويتهما.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى الاشتباه بـ “أ.م” (47 عاماً)، زوج الضحية الأولى، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع سرقة الحلي الذهبية الخاصة بزوجته وابنتها من زوجها الأول، لكي يبيعها لمحل مجوهرات.

وذكر المتهم أنه خدع زوجته وابنتها بادّعائه أنه سيصطحبهما لقضاء بعض الوقت في منطقة العين السخنة السياحية. وفي الطريق، ادَّعى حدوث عطل في السيارة، فترجل منها وطلب من المجني عليهما النزول لمساعدته للتمكن من إصلاح العطل، ثم باغت الزوجة، وخنقها وهاجم ابنتها بآلة حادة.

وبعد ذلك، أقدم على تهشيم رأسيهما بقطعة رخام لتشويه ملامح الضحيتين في محاولة لإخفاء هويتهما.