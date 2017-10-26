القبض على 3 خليجيات يبعن مجوهراتهن لشراء المخدرات

ضبط الأمن الكويتي 3 فتيات وبحوزتهن مواد مخدرة وسجائر ملغومة، حيث اعترفن أنهن يحصلن على الممنوعات مقابل بيع مجوهراتهن.

واشتبه رجال الأمن خلال جولة أمنية بفتيات ثلاث كن يستقلن سيارة، إثر التدقيق عليهن وارتباكهن، حيث تبين أنهن لم يتجاوزن العشرين من العمر، وبسبب تلعثمهن بالكلام أثرن الشبهات، فطلب منهن الأمن النزول من السيارة، وخضعن للتفتيش. وفق صحيفة “الراي”.

وكشف مصدر أمني، أنه عثر بحوزة الفتيات على كيس أقراص مخدرة، وأدوات تعاطٍ وأكياس من مادة الكيميكال، ولمبة تستخدم في التعاطي، إضافة إلى سجائر جاهزة للتعاطي، حيث اعترفن بأنهن اعتدن على تعاطي الممنوعات وشرائها من أشخاص تخصصوا في بيعها لهن مقابل مبالغ مالية أو مجوهرات وأشياء ثمينة أخرى.

وأحيلت الفتيات لمكافحة المخدرات، كما تم ضبط الأشخاص الذين يقومون بتزويدهن بالمواد المخدرة.