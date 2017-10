قتيلان بإطلاق نار في جامعة أمريكية وفرار المنفذ (صور وفيديو)

نفذ شخص مجهول هجومًا مسلحًا استهدف خلاله طالبًا وصديقه في حرم جامعة في ولاية “لويزيانا” الأمريكية في ساعة مبكرة، اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، فقتلهما ولاذ بالفرار، بحسب مسؤولين.

ووقع حادث إطلاق النار قرابة منتصف الليل قرب مهجع الطلاب في جامعة “غرامبلينغ ستيت”، وهي معهد حكومي يرتاده السود تاريخيًا، شمال الولاية.

وقال المتحدّث باسم الجامعة ويل ساتون إن الضحيتين هما الطالب في الجامعة إيرل اندروز (23 عامًا) وصديقه مونكيياريوس كولدويل (23 عامًا) وكلاهما من “فارمرفيل” بولاية “لويزيانا”، مضيفًا: “لم يصب أي شخص آخر”.

ولم يعلّق مكتب الشرطة المحلية في “لنيكولن باريش” على الحادث، لكن تقارير ذكرت إن إطلاق النار بدأ بعد مشادة داخل أحد المهاجع.

وقالت الجامعة على “تويتر” إن “مكاتب جامعة غرامبلينغ ستيت مفتوحة في ساعات العمل الاعتيادية، وعلى الطلاب الالتحاق بالدروس المقررة”.

FOX NEWS ALERT: Manhunt underway after 2 men are shot dead at Grambling State University in Louisiana pic.twitter.com/1PwyjECZr8

— FOX & friends (@foxandfriends) October 25, 2017