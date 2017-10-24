روسيا.. عضوة مجلس محلي تقتل زوجها لرفضه الاعتراف بحبها

قتلت عضوة في مجلس نواب محلي في إحدى الجمهوريات المنضوية تحت الاتحاد الروسي، زوجها طعنًا بسكين لرفضه الاعتراف بحبه لها، وفق تقارير إخبارية روسية اليوم الثلاثاء.

واعتقلت شرطة الإقليم الزوجة الجانية التي تشغل عضوية مجلس نواب محلي في إقليم ايشيمباي بجمهورية “باشكورستان” التابعة لروسيا الاتحادية، وتتمتع بحكم ذاتي.

واعترفت السيدة أنها “قتلت زوجها البالغ من العمر 48 عامًا، إثر خلاف نشب بينهما بعد عودتهما من إحدى المناسبات، وهما في حالة سكر شديد، حيث سألته عن مشاعره تجاهها، وما إذا كان يحبها كما في أول عهد زواجهما لكنه رفض الاعتراف بذلك”.

وأشارت إلى أنها “استلت سكينًا وطعنته في صدره عدة طعنات بعد أن وجّه لها إساءات لفظية فاحشة”، على حدّ وصفها.