القبض على آسيوي بالإمارات قتل زميله في العمل وفر هاربًا

ألقت شرطة عجمان في دولة الإمارات القبض على آسيوي بعد تحريات مكثفة أوصلت إليه، حيث أقدم على قتل آسيوي آخر في العقد الثاني بتوجيه طعنتين له في البطن وواحدة في الرأس بالسلاح الأبيض، إثر خلاف نشب بينهما.

وكانت شرطة عجمان قد تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص من جنسية آسيوية بمنطقة صناعية الجرف ملقى على الأرض ومغطى بالدماء فيما تفوح رائحة كريهة من الجثة التي أخذت تتعفن.

وبعد تحريات مكثفة دارت الشبهات حول أحد الأشخاص الآسيويين بسبب تنقله من إمارة إلى أخرى بطريقة توحي برغبة في الاختفاء عن الأنظار، مما أثار الشك والريبة، وبتتبع تحركاته تم التوصل إليه مختبئا بأحد المستودعات بإمارة الشارقة، حيث تم إلقاء القبض عليه. وفق صحيفة “البيان”.

وأقر المتهم بالتحقيقات بقتل المجني عليه، وهو زميل له في العمل، بتسديد عدة طعنات قاتلة له بالسلاح الأبيض في البطن والرأس بسبب خلاف حاد دار بينهما، وبعد أن تأكد من مفارقته للحياة قام بدفن السلاح الذي ارتكب به جريمته بالقرب من موقع الجريمة وفر هارباً. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.