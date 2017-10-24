مصري يقتل والده السبعيني ويلقى بجثته على الطريق

تجرد مصري، في العقد الرابع من عمره، من الإنسانية، عندما أنهى حياة والده السبعيني، ثم ألقى بجثته على قارعة الطريق “وتفاخر بجريمته أمام المواطنين”، بحسب بلاغ تلقاه قسم شرطة مركز السنطة في محافظة الغربية في مصر.

وأفاد البلاغ بأن الابن قتل أبيه وألقى بجثته على قارعة الطريق بحالة من اللامبالاة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الجريمة للوقوف على تفاصيلها، إذ تبين أن نجل المجني عليه “م.ع”، 45 عاماً، نفذ جريمته في المنزل مستخدماً آلة حادة ضرب بها والده على رأسه، وقام بتهشيمه حتى غرق في الدماء وسقط جثة هامدة، ثم قام بإلقاء جثته على الطريق، قبل أن يفر هارباً.

وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب جريمته بسبب خلافات بينه وبين والده وأشقائه على تقسيم الميراث، إذ أراد المجنى عليه تقسيم ممتلكاته على أبنائه قبل وفاته تجنباً للصدام بينهم بعد وفاته، إلا أن تقسيم الممتلكات لم يكن مرضياً للمتهم فنشبت خلافات بينهما أدت إلى وقوع الجريمة.

وما زال رجال الأمن يبحثون عن المتهم لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.