الأمن الروسي: مهاجم مذيعة “صدى موسكو” يحمل وثائق إسرائيلية

كشف مصدر أمني روسي أن الشخص الذي أقدم على طعن مذيعة تعمل في إذاعة “صدى موسكو”، ولد في جورجيا ويقيم في إسرائيل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر أمني قوله: “إن المهاجم مواطن جورجي ،ويقيم بشكل دائم في إسرائيل”، حيث جاءت التصريحات بعد العثور على وثائق إسرائيلية مع المهاجم.

اقرأ أيضا: موسكو.. مجهول يطعن مقدمة برامج بإذاعة ناقدة للحكومة الروسية

ونقلت المذيعة تاتيانا فلغنهارو، وهي نائبة رئيس التحرير، وتبلغ من العمر 32 عامًا، للمستشفى بعد إصابتها الخطيرة، فيما قامت القوات الأمنية باعتقال المهاجم في مكتب المحطة.

ولم تتضح بعد أسباب الاعتداء على المذيعة الروسية، لكن التحقيقات ذكرت أنها قد تكون ناتجة عن دوافع شخصية.