إدانة شاب بالتحرش بطليقة أخيه في الإمارات

قضت محكمة الجنايات في الشارقة بدولة الإمارات، بحبس شاب من جنسية دولة أفريقية 6 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، بعد هتكه عرض طليقة أخيه بالإكراه، فيما برأته المحكمة من تهمة تهديدها بالقتل.

وقدمت المجني عليها (وهي من جنسية آسيوية) شكوى قضائية بحق شقيق طليقها، تتهمه فيها بهتك عرضها داخل مكتبها بالإكراه.

وقالت في شكواها، إن المتهم حضر إلى مكتبها حيث تعمل في مكتب لخدمات التنظيف، وقام بشكل مفاجئ بهتك عرضها دون إرادتها، مضيفة أن العلاقة التي تربطها به وبشقيقه انتهت بانفصالها عن زوجها، لكنه ظل يزعجها باستمرار، وعندما هددها شعرت بالخطر، وقررت إبلاغ الشرطة، وفق موقع “آراء”.