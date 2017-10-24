عربية اشتكت زوجها للشرطة فانتقم منها بحرمانها “أغلى ما تملك”

قرر رجل من الجنسية السورية أن ينتقم من زوجته بحيلة لم تخطر على بالها، حيث حرمها من “أغلى ما تملك” وتركها حبيسة في الكويت بلا إثبات رسمي ولا معيل.

وكشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الاثنين، أن الجهات الأمنية تتابع قضية خلاف أسري بين وافد سوري وزوجته أدى لانفصال الأسرة وتفرقها.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل نيابة الفروانية أمر بتسجيل قضية خطف جنائية ضد الوافد السوري باعتباره خاطفاً لأولاده بعدما اقتادهم إلى بلده وترك زوجته في الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن “السوري تشاجر مع زوجته قبل فترة وقام بضربها ما اضطرها لأن تشكوه في المخفر، فتملك الغضب منه، مما جعله يأخذ أولاده وإثباتاتهم واستحوذ بالقوة على جواز سفر الأم ثم غادر البلاد وترك زوجته وحدها في الكويت”.

وأضاف المصدر الأمني أن الزوج تعمد إخفاء جواز سفرها حتى لا تلحقه إلى سوريا، وعليه تم تسجيل قضية وإحالتها إلى المباحث.