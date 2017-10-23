بالفيديو.. رجل مختل يلقي بامرأة على قضبان القطار بشكل مأساوي

تعرضت امرأة في هونغ كونج بالصين، لهجوم غريب وغير مبرر أثناء انتظارها للقطار، حيث دفعها رجل (56 عاماً) على قضبان القطار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اعتقال الرجل الذي دفع المرأة، وهي عاملة في محطة قطار “يوين لونغ” أثناء انتظارها القطار في المحطة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يمشي بهدوء خلف المرأة، ودون أي مقدمات يدفعها بقوة على قضبان القطار لتسقط وترتطم بالأرض.

وفي أعقاب سقوط المرأة، اختفى الرجل من الساحة بسرعة كبيرة، ولحسن حظ المرأة أن المحطة لم تكن خالية، حيث لاحظها بعض الركاب وأنقذوها.

وبحسب التقارير، تم نقل المرأة للمستشفى، حيث تعاني من إصابات شديدة في فكها، فيما تم اعتقال الرجل بتهمة الاعتداء الخطير.