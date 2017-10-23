بسبب بيضة.. مشعوذ عربي يسقط في يد الشرطة بالإمارات

سقطت الشابة العشرينية “خولة”، التي تعيش في العين في دولة الإمارات، ضحية رغبتها في الإنجاب بعد أن ثبت عقمها، فتوجهت للمشعوذين كحل يمكن أن يخلصها من عقمها ويحقق حلمها بطفل.

وبدأت رحلتها مع إحدى المشعوذات، التي أعطتها ورقة بيضاء، تتضمن طلاسم يصعب فهمها، وطلبت منها أن تضعها تحت وسادتها، حتى يحصل الحمل بعد مدة لا تقل عن 6 أشهر، واضطرت “خولة” لدفع 10 آلاف درهم عن كل شهر حتى المهلة المحددة. لكن المدة انقضت وظلت “خولة” دون حمل.

ورغم أن “خولة” دفعت مبلغا كبيرا للمشعوذة، إلا أنها أصرت على التوجه لآخر، وبالاتفاق مع صديقتها، التقت مشعوذًا عربيًا داخل منزل الصديقة.

واستقبلت “خولة” المشعوذ بسرية تامة في منزل الصديقة، وسرعان ما ادعى مقدرته الخارقة في تحقيق كل شيء، وطلب المشعوذ من “خولة” مبلغًا وقدره 60 ألف درهم، مقابل خدمته لها، فوافقت كي تحقق أمنيتها في الحمل.

وإثر الاتفاق بينهما، قام المشعوذ بنثر مادة ناعمة “كالبودرة” على وجه “خولة”، ثم طلب منها الوقوف، حتى يتسنى له تبخيرها، بحجة أن هناك سحرًا واقعا عليها.

كما أعطاها قارورة ماء، طالباً منها أن تستحم فيها، ثم أعطاها بيضة، طالباً منها ضرورة كسرها فجر يوم السبت تحديداً، وعند باب بيتها، حتى لا تدخل إلى بيتها من تجرأت وعملت لها السحر، وضرورة جلب قشور البيضة بعد ذلك إليه، حتى يدفنها في المقبرة، بحيث يخمد مفعول السحر المعمول لها إلى الأبد. وفق موقع “آراء”.

ولكن زوج “خولة”، الذي كان يشعر بأمر مريب، انتبه حين توجهت زوجته إلى باب المنزل فجرا لكسر البيضة، ففاجأها بوجوده خلفها، وبعد إصراره على معرفة تفاصيل ما تفعله، أقرت بأنها قابلت مشعوذا، ما دفع الزوج للتوجه إلى مركز الشرطة، التي ألقت القبض على المشعوذ بتهمة “السحر والدجل”.

وأقر المشعوذ، وهو من جنسية عربية، بخداعه العديد من النساء، بإيهامهن بعلاجهن مما يعانين من مشاكل، مقابل مبالغ مالية باهظة يتقاضاها منهن، مدافعاً عن نفسه بأنه لم يجبرهن على شيء، وإنما أتين طوعاً من أنفسهن، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.