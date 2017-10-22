خليجي بالإمارات يسجل طفلته من زوجته الحالية باسم طليقته

طالبت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة في دولة الإمارات، بإعادة محاكمة شاب خليجي في قضية تزوير سجل مواليد وعقد زواج، بعد أن قام بتسجيل طفلته من زوجته الحالية على اسم زوجته السابقة، بالاتفاق مع موظف في الطب الوقائي، حيث تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 3 سنوات، إثر تخلفه عن حضور الجلسات في القضية التي رفعتها طليقته عليه.

وفي التفاصيل، فوجئت طليقة المتهم بتسجيل طفلته الوليدة من زوجته الحالية على اسمها، فرفعت عليه دعوى قضائية، ومثل أمام الهيئة القضائية، وتمت مواجهته بالتهمة، وتزويره أوراق العقد والسجل، وكذلك إذن دخل إلى أحد المستشفيات، حيث تقدمت طليقته عليه بشكوى استغلال عقد زواج بانتساب الطفل له والتستر على دخول امرأة للمستشفى للولادة وهي حامل.

يذكر أن المحكمة قضت بحبس الزوج 3 سنوات غيابيا وزوجته عاما مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتسجيل طفلته الوليدة باسم زوجته الأولى، وفق موقع “آراء”.