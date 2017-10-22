جريمة هزت الباحة.. مقتل مسؤول سعودي بارز في مقر عمله (صورة)

أفادت مصادر أمنية سعودية، اليوم الأحد، بمقتل علي الزهراني رئيس بلدية إمارة منطقة الباحة، في جريمة بشعة ارتكبها أحد موظفيه.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة إمارة منطقة الباحة العقيد سعد طراد في تصريح صحفي وقوع جريمة القتل، وذكر أن الجهات الأمنية ستقوم بإصدار بيان يوضح كافة التفاصيل والملابسات حال اكتمالها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القاتل أحد عمال الصيانة، مشيرة إلى أنه انتحر عقب تنفيذ جريمته، دون أي تأكيد من مصدر رسمي.