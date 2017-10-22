القبض على عصابة نهب واحتيال خليجية يتزعمها “عسكري”

ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على عصابة تخصصت في سرقة الوافدين وبعض المحلات بصفة رجال مباحث، يتزعمها عسكري يعمل في إدارة التزوير بقطاع البحث الجنائي وكان هارباً وتم القبض عليه مؤخراً.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد، أن شريك العسكري في العصابة شرطي آخر يعمل في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، أما المتهم الثالث فهو عاطل عن العمل.

وكشفت المصادر الأمنية أن زعيم العصابة في قائمة المطلوبين ومنع من السفر خارج البلاد، وسبق له أن ارتكب حادث تصادم مع مركبة أحد المجني عليهم وارتكب الحادث بدورية تتبع لجهة عمله.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: “إزاء تعدد قضايا سلب الوافدين وبعض المحلات، جرى تشكيل فريق لإغلاق ملفات هذه القضايا، حيث تم الاستماع إلى إفادات بعض المجني عليهم”.

وأَفادت: “بإجراء مزيد من التحريات، انتهت القوات الأمنية إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وتم القبض عليهم بعد مداهمة منزلين، وبإخضاعهم للتحقيقات اعترفوا بأنهم قاموا بعمليات نهب منتحلين صفة رجال المباحث”.