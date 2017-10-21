بالفيديو.. الأردن يتابع اعتداء 20 بحرينيًا على أحد مواطنيه في المنامة بالضرب المبرح   

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان مقتضب صدر عنها مساء السبت، أن السفارة الأردنية في المنامة تتابع حيثيات الاعتداء على مواطن أردني في البحرين.

وقال مصدر في الخارجية الأردنية لـ “إرم نيوز” إن “الشاب الأردني عيسى ثابت يعمل موظفاً للأمن والحماية في أحد المتنزهات بالعاصمة المنامة، وقد تعرض للضرب من نحو 20 شاباً بحرينياً، بعد أن طلب منهم الخروج من المتنزه لانتهاء الوقت الرسمي للعمل وقرب إقفال المتنزه، إلا أن ذلك لم يعجبهم، ما دفعهم لضربه”.

وأضاف المصدر أن “السلطات البحرينية ألقت القبض على اثنين من المعتدين”، لافتا إلى أن “الشاب الأردني يرقد الآن على سرير بمستشفى السلمانية في المنامة”.

تصريحات وزارة الخارجية الأردنية، تأتي بعد ساعات من تداول نشطاء لصورة الشاب الأردني وقد أصيب في وجهه.

وكان عضو البرلمان الأردني خليل عطية، قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إنه “تواصل مع سفير الأردن لدى البحرين رامي وريكات، وأبلغه بتواصله مع الجهات المعنية في البحرين لإلقاء القبض على الجناة”.