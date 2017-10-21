مصر.. ضبط “مستريح جديد” استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين

ضبطت أجهزة الأمن في مصر مستريحًا جديدًا، اليوم السبت، بعدما ألقت القبض على رجل يعمل في مجال العطور جمع مبالغ باهظة من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة نظير الحصول على أرباح عن طريق “النصب”، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يعمل في مجال العطور، واستولى على 4 ملايين جنيه لتشغيلها في مجال العطور مقابل فائدة 5% قبل أن يهرب من الإسكندرية موطنه الأصلي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم (28 عاماً، تاجر عطور) أوهم ضحاياه بأنه يعمل في مجال العطور وأن التجارة في هذا المجال مربحة، إلا أن المتهم هارب من 5 قضايا تبديد ونصب.

وفيما اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين بعدما أوهمهم باستثمارها بعائد مغرٍ، قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكثرت في مصر خلال الفترات الماضية عمليات جمع أموال باهظة من المواطنين بقصد تشغيلها بهدف الاستيلاء عليها والهروب خارج البلد فيما عرف إعلاميًا بـ”المستريح” على غرار ضبط “نصاب” استولى على أموال باهظة من المواطنين، قبل أن يتم ضبطهم متلبسين بالجريمة.