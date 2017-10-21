معاقبة يمني في السعودية بسبب موظفة حكومية

أصدرت محكمة سعودية في مدينة جدة قراراً بمعاقبة مقيم يمني وآخر باكستاني بالجلد 70 جلدة لكل منهما، بعد تعدّيهما على موظفة حكومية بالسب، والشتائم، والطعن في شرفها، واصفين إياها بـ “الذبابة” و”الكلبة”.

ونفذت العقوبة أمام بوابة مركز الشرطة خلال الدوام الرسمي، فيما قررت المحكمة أخذ تعهد مشدّد عليهما بعد التعرض للموظّفة بالسوء قولاً وفعلاً، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، التي أوردت الخبر اليوم.

وأنكر المُدانان دعوى أقامتها الموظفة اتهمتهما فيها بالتلفظ والتحقير ونعتها بـ “الذبابة” و “الكلبة” والتسبب في إخراجها من عملها، مؤكدان أن الدعوى غير صحيحة كون الموظفة فُصلت من عملها في الشركة.

وقدمت الموظفة تسجيلات صوتية للمتهمين، بحسب الصحيفة، طابقت دعوى الموظفة، وتسجيلاً آخر لمحامٍ يحذر فيه الموظفة من تقديم الرسائل المسجلة، فيما أقرّ المتهمان أمام المحكمة بصوتيهما في التسجيل.