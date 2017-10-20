مقتل سيدة وإصابة 7 آخرين بعملية طعن بمجمع تجاري في بولندا

أعلنت الشرطة البولندية، اليوم الجمعة، عن مقتل سيدة وإصابة 7 آخرين أغلبهم في حالة حرجة، بعملية طعن، استهدفت رواد أحد المجمعات التجارية، في مدينة ستالوا وولا، جنوب شرقي البلاد.

واستبعدت الشرطة في بيان نقلته وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أي دوافع إرهابية أو سياسية عن عملية الطعن.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندريز زيرسزاينا، إن المهاجم شاب بولندي من سكان المدينة، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

ومن جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الشرطة المحلية آن كلي، أن السيدة القتيلة تبلغ من العمر 50 عامًا، وأنها لقت مصرعها عقب وصولها المستشفى.

وأشارت إلى أن المهاجم استخدم سكينًا في طعن ضحاياه من الخلف قبل أن يتحفظ عليه رواد المجمع التجاري حتى وصول الشرطة.