وفاة المتهم الرئيسي في اغتصاب عاملات إغاثة بجوبا داخل السجن

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم الجمعة، وفاة المتهم الرئيسي في قضية الجنود المتهمين باغتصاب خمس من العاملات في منظمات إغاثة دولية، معظمهن أمريكيات، وقتل صحفي جنوب سوداني، ونهب فندق، في يوليو/ تموز 2016.

وقال العميد سانتو دوميج، نائب المتحدث باسم الجيش، في تصريحات لصحفيين بالعاصمة جوبا: إن الملازم أول “لوكا أربشاد”، توفي، السبت الماضي؛ بسبب إصابته بمرض الملاريا والتيفوئيد.

وحدثت الوفاة، وفق المتحدث العسكري، داخل زنزانة “أربشاد”، حيث تم احتجازه في انتظار اكتمال إجراءات محاكمته مع 16 جنديًا آخرين في الوقائع التي حدثت بفندق “تيرين” غربي جوبا، في أعقاب تجدد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة، في 11 يوليو الماضي.

وتابع العميد دوميج: “لا نزال في انتظار تقرير الطبيب بعد تشريح الجثة، بداية الأسبوع المقبل، لنطلع على المزيد من التفاصيل حول أسباب وفاة المتهم”.

وأوضح أن المتوفى قضى حوالي عام داخل السجن، “وكان يتولى قيادة القوة العسكرية التي اقتحمت الفندق”.

ومضى قائلًا: إن “المحكمة كانت تتهمه بالفشل في القيام بمسؤولياته في منع هذه القوة (العسكرية) من ارتكاب الأعمال التي وقعت بحق المدنيين”.

وتوصلت لجنة حكومية، أمر بتشكيلها رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، إلى أدلة على تورط 17 جنديًا، وصفتهم بغير المنضبطين من ذوي الدوافع الإجرامية، في اقتحام الفندق وقتل صحفي جنوب سوداني، واغتصاب العاملات الخمس، إضافة إلى نهب ممتلكات تخص الفندق ونزلاء.

وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية، منذ 2013، بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلّفت آلاف القتلى ومئات الآلاف من المشردين، ولم يُفلح اتفاق سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.