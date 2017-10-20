مقتل سياسية وعشيقها الذي يصغرها بـ30 عامًا ذبحًا على يد زوجها

المصدر: د ب أ

قتل زوج في ألمانيا زوجته وعشيقها، الذي يصغرها بثلاثين عاما، بذبحهما داخل سيارة بدافع الغيرة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه على الأرجح.

ووقعت الجريمة في مرأب بالقرب من محطة القطار في مدينة أيسلينغن بولاية بادن-فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنها عثرت داخل السيارة أمس الخميس، بجانب القتلى على سكينين وسلاحين ناريين وخطاب وداع من الزوج.

وكانت واحدة من المارة عثرت على جثث الأشخاص الثلاثة داخل السيارة.

وبحسب البيانات، فإن القتيلة سياسية محلية من الحزب الديمقراطي الحر، تدعى كارونيليا يله.

وبحسب بيانات المحققين فإن الزوجة البالغة من العمر 56 عاما، انفصلت قبل شهور عن زوجها المماثل لها في السن، وانتقلت للعيش مع صديقها الجديد البالغ من العمر 26 عاما.

ويرجح المحققون أن جريمة القتل كانت بسبب مشاجرات استمرت لفترة طويلة بين الزوجين.

وكانت السلطات حظرت من قبل قيام الزوج بالاقتراب من زوجته، وتدخلت الشرطة في حزيران/يونيو الماضي لإخراجه بالقوة من منزل زوجته.

ورغم دخول الزوج مصحة للعلاج النفسي طواعية، استمر في تهديد زوجته وشريك حياتها الجديد.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة سحبت البلاغ الذي تقدمت به ضد زوجها الصيف الماضي بتهمة التهديد، ما أدى إلى وقف التحقيقات ضده.