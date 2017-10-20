طالبة كويتية توثق إقدام سائق على فعل فاضح داخل السيارة (صورة)

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية، وافدًا آسيويًا بشكل عاجل، مع إدراج اسمه على قوائم المحظور دخولهم إلى البلاد، بعد تقديم بلاغ ضده من قبل كويتي.

وفي التفاصيل، أقدم كويتي على توثيق اعترافات سائق آسيوي يعمل لديه، وأرفقه بمقطع التقطته له طالبة وهو يمارس فعلًا مخلًا بالآداب دون مراعاة وظيفته.

وقال مصدر أمني، إن مواطنًا تقدم للمخفر مصطحبًا آسيويًا في العقد الثالث من العمر، وأطلع رئيس المخفر على مقطعي فيديو، الأول يظهر تصرفه الفاضح، والآخر يظهر اعترافاته.

وأوضح الأب مقدم البلاغ، أن ابنته صُدمت بالسائق وهو يقوم بفعل خادش للحياء؛ فالتقطت هاتفها ووثقت ممارساته.

واختار الأب إبعاد المتهم عن البلاد، بعدما تم تخييره بين إحالة الوافد للمحاكمة أو إبعاده؛ وفق صحيفة “الأنباء”.