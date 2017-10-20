بسبب 1800 دينار.. كويتي يقتل جاره

أحالت الشرطة في الكويت، مواطنا يبلغ 28 عاما، إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة قتل جاره بطعنة نافذة في القلب بسبب مبلغ 1800 دينار.

وفي التفاصيل، فإن الجاني أدان المجني عليه مبلغ 1800 دينار قبل عدة أشهر، وحاول بضع مرات استعادة ماله، ولكن دون جدوى، ثم التقى المجني عليه في الشارع العام لتندلع بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، ليتجه المجني عليه لاحقا إلى منزله فتبعه الجاني وسدد له طعنة نافذة في القلب.

وألقي القبض على الجاني، بعد أن قال أحد الشهود إنه رآه يفر هاربا، ثم دلهم على مكان السكين، التي وضعها أعلى محول، بعد أن تخلص منها عقب الجريمة مباشرة.

وأقر الجاني بقتل جاره، لكنه قال إنه لم يقصد أن يرتكب جريمته عمدًا، وفق صحيفة “الرأي”.