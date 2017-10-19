أوروبية تدخل الكويت بتأشيرة سياحية لتمارس الدعارة

أحالت الكويت وافدة أوروبية لإدارة الإبعاد الإداري تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها، وذلك عقب ضبطها من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة متلبسة بإقامة خدمات محرمة.

وأقرّت الأوروبية أنها وصلت إلى الكويت بتأشيرة سياحية قبل عدة أيام، وأنها كانت تكسب يوميًا 1500 دينار مقابل علاقات غير شرعية، حيث كانت تتقاضى 300 دينار مقابل الساعة الواحدة، وفق صحيفة “الأنباء”.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغًا ورد إلى مباحث الإقامة يكشف عن قيام وافدة أوروبية تعمل ضمن شبكة دولية للدعارة، وتقيم في فندق وتتنقل بين عدة منازل، لتقديم خدماتها المخلة بالآداب، وبعد عمل كمين لها تم ضبطها متلبسة، حيث اعترفت أن كل اتصالاتها تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك اتصالات تأتي إليها بالتوجه إلى أماكن معينة بعد تواصل الراغبين بلقائها مع أعضاء الشبكة العالمية.