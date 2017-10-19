مصر.. محاكمة مدرس تربية إسلامية لحيازته هيروين

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، مدرس تربية دينية إلى المحاكمة العاجلة بسبب حيازته للهيروين، بعدما تم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وهي واحدة من أغرب وقائع المحاكمات في مصر والتي أثارت جدلاً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه مدرسا للتربية الدينية الإسلامية ويتاجر في المخدرات.

وأصدرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة أحمد محروس مدرس التربية الدينية بإحدى المدارس الإبتدائية بمدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة بسبب حيازته للهيروين.

وبدأت تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل، بتلقي النيابة الإدارية بلاغات من وزارة التربية والتعليم، بشأن ضبط المدرس وبحيازته 53 لفافة ورقية بداخلها مادة الهيروين وقطعة أخرى لذات المخدر تزن 50 غرامًا.

وأصدر وزير التربية والتلعيم قرارًا بإيقاف المدرس عن العمل وتحويل ملفه إلى هيئة النيابة الإدارية، بعدما ثبت حيازة المتهم الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتهم سبق وتم توقيع عقوبة جنائية عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.