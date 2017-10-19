محكمة كويتية تقضي بسجن سياسيين وناشطين بتهمة الإساءة لأمير البلاد

أيدت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الخميس، حكماً غيابياً صدر في وقت سابق بحبس عدد من السياسيين والناشطين الكويتيين المتهمين بالإساءة إلى أمير الكويت، لمدة سنتين مع وقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات مقابل كفالة مالية.

وقدم عدد من المتهمين ومنهم المعارضان سعد العجمي وعباس الشعبي اعتراضا على الحكم الصادر بحقهم، إلا أنه قوبل بالرفض من المحكمة، ولا يعد هذا الحكم نهائياً، حيث لا يزال قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.

ويبلغ عدد الناشطين الذين صدر بحقهم الحكم ستة عشر شخصاً، من أبرزهم الإعلامي سعد العجمي وعباس الشعبي ومنذر الحبيب، إضافة إلى شخص آخر وافاه الأجل أثناء سير المحاكمة، وهو جابر القحطاني.

وأدين السياسيون والناشطون الذين صدر بحقهم الحكم بترديد خطاب ألقاه النائب الكويتي السابق مسلم البراك خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر العام 2012، اتهم فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالانفراد بالسلطة.

ووجه النائب السابق مسلم البراك خطابه إلى أمير الكويت قائلاً: “لن نسمح لك بالحكم الفردي”، وتبعه مؤيدوه في الاجتماع نفسه قائلين ” لن نسمح لك”، وأضاف البراك في كلمته للأمير “لا نخشى سجونك وهراواتك”.

وأفرجت السلطات الكويتية في شهر نيسان الماضي عن النائب السابق مسلم البراك (أمين عام حركة العمل الشعبي المعارضة) بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة عامين بناءً على حكم صدر بحقه من محكمة التمييز في أيار/ مايو 2015، بسبب الخطاب نفسه والذي عرف إعلامياً بخطاب “كفى عبثاً”.