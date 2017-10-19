بعد 20 عامًا في أمريكا.. اغتيال رجل أعمال بعد عودته لمصر بأسبوع

اغتال مجهولون رجل أعمال مصري بعد عودته للبلاد بأسبوع واحد فقط، رمياً بالرصاص، بعد أن أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص أثناء قيادته سيارته في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء داخل السيارة.

وتلقى قسم الشرطة بلاغاً من مواطنين يفيد بالعثور على جثة “أ.ع 40عاماً” رجل أعمال، وتبين من الفحص والتحريات أن المجني عليه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد لبلده منذ أسبوع فقط.

وقال شهود عيان لرجال الأمن، إن 3 من الشباب أطلقوا النار بشكل مكثف على المجني عليه أثناء قيادته للسيارة الخاصة به، وفروا هاربين مستقلين سيارة ماركة “هيونداي فيرنا”، حيث قام الأهالي بنقل المجني عليه لعلاجه في المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة وكشف تفاصيل الواقعة، حيث وضعت الأجهزة الأمنية خطة مكثفة للسيطرة على مداخل ومخارج المدينة والقرى التابعة لها، كذلك نقاط المرور والوحدات الشرطية المتمركزة في منطقة الحادث.