رياضي إيطالي معروف يطلق النار على زوجين مغربيين لسبب غريب (صورة)

ألقت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، القبض على البطل السابق في رياضة الدراجات الهوائية لوكا دي انجيلي، بعدما أطلق النار على زوجين مغربيين، احتجاجًا على ركنهما سيارة قرب منزله.

وبدأت الواقعة كأي خلاف عادي بين الجيران بخصوص ركن السيارة، لكن الرياضي فقد أعصابه وصوب مسدسه نحو الزوج مطلقًا 5 رصاصات، نقل الضحية على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، فيما أصيبت الزوجة بصدمة عصبية دخلت بسببها في نوبة صراخ.

وسبق للدراج الإيطالي أن أطلق النار على أحد السائقين عام 2012 بسبب خلاف حول الأسبقية.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، ففي الأول من الشهر الجاري، نشب خلاف بين مهاجر مغربي وقناص إيطالي، حيث طلب المهاجر من جاره القناص عدم القنص أمام مسكنه الواقع ببلدة “سارزانا”، إلا أن القناص كان مصرًا على العودة إلى نفس المكان رغم تنبيهه عدة مرات.

وفي ذلك اليوم، أطلق القناص النار على المغربي جمال مدباوي البالغ من العمر 47 عامًا في بطنه، ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم اعتقاله، وما يزال الضحية في حالة صحية حرجة بالمستشفى حتى اليوم.