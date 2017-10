مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حديقة بولاية ماريلاند الأمريكية ‎(صور وفيديو)

أفادت مصادر أمنية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في حديقة بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأكد جيفري غارهلر، رئيس شرطة “هارفورد” أن 3 اشخاص قتلوا، موضحاً أن المشتبه به اسمه راضي لبيب برينس، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وقامت الشرطة بنشر صور له لتعميمها بهدف الوصول إلى أية معلومات تقود إليه.

وأفاد بأن المشتبه به أطلق النار من مسدس على الضحايا في حي يضم مكاتب تجارية في منطقة “ايدجوود” بمقاطعة هارفورد، مضيفاً أن الشرطة تبحث عنه بعد أن لاذ بالفرار، مشيرًا أن حالة المصابين خطيرة.

ويُعتقد بحسب المصادر الأمنية أن الضحايا الخمس موظفون في شركة “أدفانسد غرانيت سوليوشنز”، حيث وقع الهجوم، وتقول شبكة “سي إن إن” أن المشتبه به مرتبط بهذه الشركة، لكن كيفية ارتباطه غير واضحة حتى الآن.

وتقول الشرطة إن لبيب كان يقود سيارة GMC أكاديا موديل 2008، وتحمل لوحة تحمل الرقم PC064273‎ صادرة من ولاية “ديلاوير”، في حين لم يكشف غالير عن جنسية منفذ الهجوم المشبته به، كما لم يشر إلى الدافع وراء الهجوم.

وقامت السلطات على الفور بإغلاق المدارس الموجودة في محيط موقع الحادث، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

وقال باراك كابا، صاحب الشركة، عبر الهاتف للوكالة، إن المشتبه به عمل لأربعة أشهر كموظف لدى الشركة، وكان عامل تشغيل آلات.

ويتعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع الهجوم كـ ” حالة عنف في مكان عمل” ولا يرى ما يربطه بالارهاب، بحسب ديف فيتز، المتحدث بإسم المكتب الميداني لـ إف بي آي في بالتيمو.‎

JUST IN: 3 dead, 2 wounded in shooting at Maryland business park; active search underway for suspect, police say. https://t.co/kLPLbMdwRA pic.twitter.com/PzffUgQhLZ

— ABC News (@ABC) October 18, 2017