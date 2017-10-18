مقتل شاب خلال محاولته التحرش بفتاة في القاهرة (فيديو)

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن شابًا عشرينيًا لقي مصرعه، خلال محاولته التحرش بفتاة في شارع الهرم بالعاصمة القاهرة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الشاب اعترض طريق فتاة بالشارع في محاولة للتحرش بها، لكنّ الفتاة استغاثت برجال الأمن، حيث كان ضابط بشرطة السياحة برتبة عميد بالقرب من الواقعة، فأخرج سلاحه وأطلق رصاصتين استقرت إحداهما في جسد الشاب الذي لقي مصرعه في الحال.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أحالت عميد الشرطة إلى النيابة التي بدورها باشرت التحقيق في الواقعة، التي حدثت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن أنباءً تتردد عن أن الشاب القتيل نجل ضابط بوزارة الداخلية.

وخلال الفترة الأخيرة تصاعدت مطالب في مصر بتغليظ عقوبة التحرش، وسط تساؤلات عديدة عن مصير الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بتهمة التحرش، واتهامات بقصور قانوني وأمني تجاه الظاهرة التي باتت في تزايد مستمر، غير أن البعض يطالب بالمحاسبة القانونية للمتحرشين وعدم التعدي عليهم.

ويُعاقب القانون المصري المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أعلن عن أرقام صادمة، عندما ذكر في تقرير مؤخرًا أن حوالي 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي، سواء باللفظ أو بالفعل في الشوارع والميادين العامة، الأمر الذي يجعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد أفغانستان في التحرش الجنسي.