مصري يقتل طفلته بسبب “واجب الحضانة”

شهدت إحدى المناطق الشعبية في مصر حادثًا بشعًا، حيث تجرد عامل من المشاعر الإنسانية وقتل طفلته التي تبلغ من العمر 5 سنوات بماسورة ؛بسبب عدم أدائها واجب الحضانة.

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول الطفلة، علا عماد الدين 5 سنوات، متوفية إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسد والبطن وجروح بالرأس.

وبسؤال والدتها “ربه منزل” أكدت أن والدها وراء الواقعة حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح ،باستخدام ماسورة مياه بلاستيك بسبب عدم قدرتها على أداء واجب الحضانة ،حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، مضيفة أنه عندما حاولت الدفاع عن نجلتها قام بضربها.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة ،وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.