خليجي في البحرين.. التقطته كاميرا المرور مسرعًا فردّ بـ”حركة بذيئة”

قضت المحكمة الجنائية في البحرين، بحبس شاب خليجي مدة شهر مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، لاتهامه بتجاوز سرعة الشارع أثناء قيادته السيارة، والقيام بحركة بذيئة بإصبعه لكاميرا المرور التي التقطت صورة لوحة السيارة.

وكان المتهم البالغ 22 عاما، يقود سيارته على أحد الشوارع الرئيسية، والتقط الرادار صورة اللوحة بسبب قيادته بسرعة كبيرة، وفي تلك اللحظة أقدم الشاب على إشارة بأصابع يديه الاثنتين للكاميرا التي صورت السرعة، وظهر ذلك في تسجيل الفيديو بغرفة العمليات المرورية، بحسب موقع “الأيام”.

وتم إصدار تعميم على سيارة المتهم، حيث تم إيقافه وإحالته إلى النيابة، التي أسندت إليه تهمة قيادة مركبة آلية بسرعة أكبر من السرعة المقررة، وإتيان فعل مشين علنًا يمثل إهانة لرجال المرور، وقضت المحكمة بحبسه شهرًا وتغريمه 500 دينار عما أسند إليه.