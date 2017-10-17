بالفيديو والصور.. لبنان يستيقظ على جريمة مروعة.. فتى يرتكب مجزرة وسط الشارع

استيقظت لبنان، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، حين أقدم فتى على إطلاق النار من بندقية صيد كانت بحوزته على والده، واثنين آخرين.

وكشفت الوكالة الوطنية للأنباء، أن الفتى أقدم على قتل 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، حيث أطلق علي محمد يونس من مواليد 2003، النار صباح اليوم، من بندقية صيد على والده محمد فقتله على الفور.

وبعد ارتكاب الفتى جريمته، خرج من منزله وأطلق النار تجاه حارس المبنى المجاور، ويدعى منصور أحمد عبدالسلام وهو سوري الجنسية، فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في المستشفى، كما أصيبت زوجته التي أفادت أنباء متضاربة أنها توفيت.

وأضافت الوكالة، أن الفتى ما لبث أن أطلق النار باتجاه شخص سوري الجنسية أيضًا صادف مروره بقربه فقتله، كما ذكرت الوكالة أن هناك قتيلًا رابعًا لكن دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كما كشفت وسائل إعلام محلية، أن الفتى عاد مجددًا وصعد إلى شقته وبدأ يطلق النار عشوائيًا، فأصاب أحد الأشخاص على الشرفة في وجهه، وآخرون تم نقلهم للمستشفى.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وأوقفت مطلق النار، وضبطت السلاح المستخدم.

فيما لم تتضح إلى الآن أسباب الجريمة المرتكبة، وقد قال شهود عيان إن سببها خلاف عائلي.