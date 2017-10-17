“كويتية معاقة” خرجت من مقر عملها لتتعرض لهذه الصدمة المروعة

صدمت جريمة هتك عرض ارتكبت بحق سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الشارع الكويتي، بعد أن قام الجاني باختطاف الضحية من مقر عملها.

ووفق بلاغ تقدمت به الضحية لشرطة محافظة الأحمدي، فإن المواطنة الكويتية فوجئت بشخص لا تعرف من بياناته سوى اسمه الأول، يجبرها على مغادرة مقر عملها، إذ حملها إلى سيارته وانطلق بها إلى شقة، قبل أن يقوم باغتصابها. بحسب صحيفة “الرأي”.

وبعد أن أكمل فعلته ترك المجني عليها وهرب، وجارٍ حاليا البحث عنه لضبطه والتحقيق معه.

وقال مصدر أمني: “إنه بالتحري عن المتهم من خلال ما أدلت به المجني عليها من بيانات وأوصاف، تمكن رجال الشرطة بواسطة مصادر سرية من تحديد هوية الجاني ومعرفة رقم هاتفه، واتضح أنه مواطن، وبالاتصال عليه لم يرد، فتم تشكيل فرقة تولت مهمة تتبعه لضبطه وإحضاره للتحقيق معه، في ما نسب إليه”.