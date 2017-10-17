عامل في دبي “يهتك عرض” زميله ويهدده

عاقبت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات، أمس الاثنين، عاملا آسيويا بالسجن مدة 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد إنهائه العقوبة، لإدانته بهتك عرض زميله في السكن، وتهديده بنشر صوره عاريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما لم يصادقه، و”يمكنه من نفسه”.

وفي التفاصيل، أقدم العامل على تصوير المجني عليه خلسة بهاتفه المتحرك بينما كان يستحم، ومن ثم هدده بنشر فيديو التسجيل على “فيسبوك” ما لم يصادقه.

واعترف العامل في التحقيقات بتسجيل مقاطع إباحية للمجني عليه، البالغ 21 عاما، بواسطة هاتفه الجوال أثناء استحمامه في سكن الشركة التي يعملان فيها، وإنشائه حساباً على “فيسبوك” استخدمه في إرسال التسجيل إلى المجني عليه لابتزازه، وتهديده بنشره إذا لم يصادقه، و”يمكنه من نفسه”. وفق صحيفة “البيان”.