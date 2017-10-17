ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب أدوات طبية تجميلية من السعودية لمصر

ضبطت جمارك مطار القاهرة، مساء الاثنين، مضيفة بشركة طيران عربية حاولت تهريب حقيبة “أمبولات” لعمليات التجميل قيمتها مليون جنيه مصري، لدى عودتها من السعودية، حيث تم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي ضد المضيفة.

وقال سامي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 311 والقادمة من الرياض اشتبه مدير الجمرك في المبنى رقم 2 بحقائب المضيفة “س.م”.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة لفحص حقائب الراكبة، وتبين وجود حقيبة تحتوي على 135 “أمبولا” يستخدم في عمليات التجميل قيمتها حوالي مليون جنيه بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب للمضيفة برقم 56 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.