القبض على مصور فيديو المواطن المحروق بالزيت في السعودية

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على الشقيق الأصغر، للمواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وقد تعرض معظم جسده لحروق، بدعوى أن زوجته ألقت عليه زيتًا مغليًا عقابًا له لزواجه من أخرى.

وقال أحد أشقاء الزوج الضحية، إن شقيقه الأصغر صور مقطع الفيديو، بعدما رأى أخاه يتألم في العناية المركزة، ولا يوجد لديه أطباء، ولم يتلق العناية اللازمة، مضيفا أن شقيقه أرسل المقطع لأخواته ولا يعلم كيف وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة “عاجل”.

وبرر الأخ الأصغر في التحقيقات، أنه لم يكن يعلم شيئًا عن تبعات هذا التصوير، وعن منع الوزارة تصوير مرافقها.

وكان الزوج المحترق، قد حضر إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، بسبب تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، قيل إن زوجته قامت بسكب زيت حار عليه بسبب زواجه من أخرى.

فيما لفتت المستشفى، أن المواطن المصاب يعاني من مرض نفسي.

يذكر أن المقطع المصور، وثق لحظة وصول المريض لقسم الطوارئ بمستشفى “تثليث”، فيما رفعت إدارة الشؤون الصحية ببيشة قضية ضد مصوره، لانتهاكه خصوصية المواطن والتصوير داخل المنشأة الطبية.