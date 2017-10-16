“تمجيدًا للشيطان وازدراء للذات الإلهية” صرخ في مطار دبي وحاول قطع لحمه

عاقبت محكمة الجنايات في دبي في دولة الإمارات، رجلًا عربيًا، بالحبس 3 أشهر وغرامة 5000 درهم، بعد تمجيده الشيطان وسب الذات الإلهية، ومحاولة قطع أجزاء من جسده بشفرة حادة ،كان يحملها في حافظته.

وكشف التحقيقات، أن المتهم كان مخمورًا أثناء انتظاره الطائرة المتجهة إلى بلاده في مطار دبي، وحين تم ضبطه اتخذ موقفًا عدوانيًا، حيث أقدم على جرح نفسه ،بشفرة كان يخفيها في حافظة نقوده، ثم فاجأ الجميع بصراخه لأسباب غير معروفة ،وهو يمجد الشيطان ،ويسب الذات الإلهية، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”

وأنكر الرجل، التهم الموجهة إليه، لافتًا إلى أنه كان مخمورًا ولا يتذكر ما قاله، فيما اكتفت المحكمة بهذه الاتهامات دون توجيه تهمة الانتحار، كون التقرير الطبي أوضح أن الإصابات لا ترقى إلى محاولة انتحار.

وقال المتهم، إنه بدأ باحتساء الكحول حين كان في إمارة أخرى، قبل أن يصل إلى مطار دبي.