ضبط شبكة بالكويت أجبرت عمالًا على “ارتداء ملابس نسائية” و”ممارسة الفاحشة”

كشف الأمن الكويتي، أمس الأحد، عن شبكة للاتجار بالبشر تضم مواطنا وبدون وآسيويين، أجبروا 26 آسيويا على العمل في معاهد مساج في منطقتي المهبولة وأبوحليفة، وتقديم “خدمات خاصة” للزبائن بالإكراه، ابتداء من ارتداء الملابس النسائية، وممارسة الموبقات.

وسقطت الشبكة في يد الأمن، بعد تلقي معلومات سرية من قبل أحد العناصر، عن أفعال غير أخلاقية يرتكبها أعضاء الشبكة بحق مستضعفين آسيويين، وعليه بدأت التحريات التي انتهت بالقبض على العصابة، وفق صحيفة “الرأي”.

وفي التفاصيل، توصلت التحريات إلى أن الشبكة تضم كويتيًا وبدون وآسيويين، اعتادوا احتجاز مجموعة من العمال الآسيويين، وإجبارهم على العمل في معاهد للمساج بمنطقتي المهبولة وأبوحليفة، وتقديم خدمات جنسية للراغبين من الزبائن، كما ضبط رجال المباحث في المعاهد التي تحولت إلى أوكار للتعذيب وارتكاب أفعال مشينة 26 آسيوياً، وبالتحقيق معهم أقروا بتعرضهم لانتهاكات وممارسات تحت التهديد واستعمال القوة.

وذكر العمال، في التحقيقات، كيف تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي، وإجبارهم على العمل المتواصل من دون راحة، وإلزامهم بوضع مساحيق تجميل، وارتداء ملابس نسائية، وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، إضافة إلى إجبارهم على تقديم خدمات جنسية للزبائن.

وأقر المجني عليهم، بأنهم تعرضوا لجميع أنواع القسوة والعنف والاضطهاد، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية.