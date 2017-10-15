أبطالها موظفون بالجمارك.. تفاصيل مثيرة في إحباط صفقة مخدرات ضخمة بالكويت

تمكنت الإدارة العامة للجمارك ،بالتعاون مع عناصر مكافحة المخدرات في الكويت، من إحباط محاولة تهريب مليوني حبة كبتاغون إلى داخل البلاد عبر المطار، وذلك من قبل 3 موظفين في إدارة الجمارك والإدارة العامة للطيران المدني، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن اعترافات أحد المتهمين الخليجيين ،الذي تم ضبطه وبحوزته مخدرات في أحد فنادق منطقة الفحيحيل، كشفت عن وجود شحنة كبيرة من المواد المخدرة يتم الانتهاء من إجراءات إدخالها عبر شركاء للمتهم.

وحسب المصادر، فإن “شركاء المتهم مواطنان كويتيان يعملان في إدارة الشحن الجوي بإدارة الجمارك، وثالث في مؤسسة الطيران المدني”، موضحة أنه “تم العثور على 30 ألف حبة كبتاغون ،داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين في منطقة الوفرة”.

وطبقًا للتحقيقات، فإن “المتهمين أقروا واعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة، حيث تم الكشف عنها في مبنى الشحن الجوي، وتبين أنها عبارة عن مجموعة من الحقائب الشخصية ،بداخلها كمية كبيرة من الحبوب المخدرة”.

وأكدت المصادر على أنه “تم ضبط جميع المتهمين ،وإحالتهم إلى الجهات المختصة ؛لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.