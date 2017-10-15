قاتل “البدون” في الكويت يكشف تفاصيل مثيرة في جريمة “الصليبية”

كشف مواطن كويتي، يبلغ من العمر 37 عاماً، تفاصيل مثيرة في جريمة ارتكبها في “الصليبية” وراح ضحيتها أحد “البدون”، والأسباب التي دفعته لارتكاب تلك الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن في الكويت من إلقاء القبض على القاتل، بعد 9 أيام على ارتكابه جريمته، حيث أطلق 4 رصاصات على الضحية ومن ثم فرّ من مكان الجريمة.

واعترف القاتل بجريمته، وقال إنه توصل إلى قناعة راسخة بأن القتيل يجب أن لا يبقى على قيد الحياة بعد أن دمر حياته بالسحر وتسبب له في مشكلات جمة، بما فعله بحقه.

وأضاف أنه حاول قتل الضحية قبل عام بإطلاق 3 رصاصات عليه، لكن الأخير لم يمت، بحسب جريدة “الأنباء” الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من الكشف عن ظروف وملابسات جريمة قتل “الصليبية”، التي راح ضحيتها شخص من المقيمين بصورة غير قانونية.

وكانت الجريمة وقعت في 5 تشرين أول/ أكتوبر الحالي، حيث ورد بلاغ عن وجود إطلاق نار، وعلى الفور تم التحرك إلى موقع البلاغ، وتبين أن شخصًا قد توفي، نتيجة تعرضه لطلقات نارية عمدًا من قبل شخص لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وبعد جمع الاستدلالات والتحريات حول الواقعة تبين ضلوع أحد المواطنين في ارتكاب الجريمة، حيث تم ضبط مركبته متوقفة في منطقة “الفردوس”، وخلال تفتيشها عثر على سلاح ناري أثبتت الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه السلاح المستخدم في الجريمة.

وبعد البحث والتحري تمت معرفة مكان تواجد المتهم، وتم عمل عدة أكمنة للإيقاع به حيث تمت مداهمة أحد المخيمات في “بر السالمي” وتم إلقاء القبض عليه، وتجري إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.