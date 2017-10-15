شاب سعودي يقتل والدته بطريقة مروعق في مدينة رفحاء

قالت تقارير إعلامية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاباً سعودياً قتل والدته بواسطة سكين في مدينة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية في أحدث جرائم العنف الأسري ومن أكثرها ترويعاً في المملكة.

ووقعت الحادثة مساء السبت عندما أقدم الشاب على طعن والدته بسكين عدة طعنات قبل ان تلقى حتفها بعد وقت قصير من تعرضها للطعن.

ونقلت الأم إلى قسم الطوارئ في مستشفى رفحاء المركزي، ونقلت على الفور إلى قسم العناية الفائقة لمحاولة إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

ولم يصدر بيان رسمي من شرطة الحدود الشمالية يوضح تفاصيل الحادثة، لكن نشطاء سعوديون على موقع “تويتر” قالوا إن الجاني مصاب بمرض نفسي وسدد لوالدته أربع طعنات نافذة في القلب والصدر

ووجدت الحادثة صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، فيما دخل الوسم الخاص بها وهو “#مواطن_يقتل_والدته_برفحاء” في ترند “تويتر” سريعاً وسط مطالب بوضع حل لجرائم العنف الأسري التي تسببت بحوادث مروعة.

وتثير مثل هذه الجرائم غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية تلك التي تدعو للحفاظ على الأسرة وصلة الرحم والعفو والتسامح.