سيدة عربية تنصب فخًا لعشيقها بعد ممارسة الرذيلة

تخلصت مصرية من عشيقها بعد قضاء ليلة حمراء في شقة الأخير بقتله بأداة حادة وإسقاطه جثة هامدة بعد علاقة استمرت لسنوات.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة في محافظة الجيزة يفيد بوجود جثة لرجل في العقد الرابع من عمره غارقة بالدماء.

وأظهرت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن سيدة تتردد على منزل المجني عليه خلال الفترة الأخيرة وبضبطها وإحضارها وخضوعها للتحقيقات اعترفت بارتكاب الجريمة.

وأقرت المتهمة باعترافاتها بأنها اعتادت ممارسة الجنس مع المجني عليه بعد علاقة عاطفية جمعتهما معًا منذ فترة إلا أنها فوجئت بتهديده لها بنشر صورة تجمعهما أثناء ممارسة الجنس حال عدم الاستجابة لكافة رغباته واستمرار علاقتهما.

وذكرت المتهمة في التحقيقات أنها مارست الجنس بشكل طبيعي كما تعودت مع المجني عليه، ثم غافلته لإحضار آلة حادة من مطبخ الشقة وانهالت عليه ضربًا مستغلة خلوده إلى النوم لعدم مقاومته لها لترقده جثة هامدة وتفر هاربة.

وأضافت أنها أحضرت آلة حديدية من المطبخ واعتدت عليه بها ما أسفر عن مقتله وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

وأحال رجال الأمن المتهمة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معها في الوقت الذي صرحت فيه النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.