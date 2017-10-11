هروب سجينين أثناء غداء مع بابا الفاتيكان‎

أفادت تقارير إعلامية إيطالية، أكدتها أبرشية بولونيا، اليوم الأربعاء، بأن سجينين إيطاليين انتهزا فرصة حضورهما لحفل غداء مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول هذا الشهر، للهرب.

وذكرت وكالتا أنباء “أنسا” و”ادنكرونوس” الإيطاليتان، أن الاثنين كانا ضمن مجموعة تضم حوالي 20 محتجزاً من سجن كاستلفرانكو اميليا، والذين تمت دعوتهم للانضمام إلى البابا لتناول وجبة غداء خلال حفل في بولونيا، إلا أنهما اختفيا خلال هذا الحفل.

ووفقاً لوكالة لـ”أدنكرونوس”، فإن الاثنين أنهيا مدتهما في السجن، ولكنهما ما زالا قيد الاحتجاز لأنهما يعتبران خطرا على المجتمع، ولم يكن واضحا ما هي التهم الموجهة إليهما والتي تسببت في حبسهما.

يذكر أن البابا فرانسيس يدعو بشكل روتيني سجناء ومهاجرين ومشردين إلى مشاركته وجبات الطعام، ولم تعلق وزارة العدل الإيطالية على هذا الأمر.