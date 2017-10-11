مضيفة طيران في دبي تبتز رجل أعمال بصور زوجته العارية مع عشيقها

عاقبت محكمة الجنايات في دبي مضيفة طيران أوروبية، بالسجن 3 أشهر والإبعاد، لابتزازها رجل أعمال من أذربيجان ،وتهديده بنشر صور عارية لزوجته مع عشيقها السابق.

وحاولت المضيفة عن طريق الابتزاز، إجبار رجل الأعمال على دفع 365 ألف درهم (100 ألف دولار)، من خلال إرسال عدة صور عبر مواقع التواصل لتؤكد جديتها.

وفي التفاصيل، أوضح المجني عليه للنيابة العامة، أن رسالة وردته عبر بريده الخاص على “انستغرام” من حساب المتهمة، سألته فيها عن اسمه وقالت له “أريد أن أخبرك شيئًا بخصوص زوجتك وعشيقها السابق، وأريد أن أفتح عينيك على ما يجري حولك”، وطلبت منه أن يمنحها فقط 20 دقيقة من وقته. بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وأخبرته بأن صديقها نسي لديها كمبيوتره اللوحي “آي باد”، الذي يحتوي على عدد كبير من الصور لزوجة المجني عليه مع عشيقها “الهارب” في أوضاع حميمية مختلفة.

وتابع المجني عليه للنيابة، بقوله، إن شعر آنذاك بالغضب والتعاسة، وتواصل معها فطلبت منه 100 ألف دولار، مقابل حصوله على تلك الصور، وأرسلت إليه نماذج منها لتبرهن على صحة كلامها.

وقال إنه قام بالفعل بإرسال 10 آلاف دولار إلى حسابها الخاص في أحد بنوك الدولة، لكنها هددته أنه إذا لم يواصل الدفع فسترسل الصور لأسرته ومعارفه في موطنه، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان سينعكس بالسلب عليه باعتباره مسلمًا ،ولديه علاقات واسعة في بلده، كما لفت إلى أن نشر الصور كان سيلحق العار بابنته.

وذكر شاهد إثبات من شرطة دبي، أن المتهمة أقرت بإنشائها حسابًا على “انستغرام” لابتزاز المجني عليه، لكنها عادت وتراجعت عن أقوالها أمام محكمة الجنايات.

وأضاف الشاهد، بأن المتهمة ،دبرت الجريمة بالكامل مع الصديق السابق لزوجة المجني عليه ،لافتًا إلى أنهما قررا ابتزازه وتدمير حياته الزوجية؛ انتقامًا من زوجته، لذا لم يكتفيا بمجرد تهديده لكن أرسلا إليه الصور ؛حتى يتأكد من خيانتها له.